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Общество

104 быка представлены на выставке в библиотеке в Пскове

Выставка детских творческих работ «Символ года 2021 – Белый Металлический Бык» работает в Пскове в читальном зале библиотеки-центра общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а).

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, на выставке представлены 104 работы, которые выполнены в разной технике, – это вязаные, плетеные, сделанные из пластилина, воска, мыла, бумаги, дерева, соленого теста и множество других работ.

Поделки, картины и рисунки сделаны с большой фантазией и мастерством, отметили в библиотеке.

«Также все желающие могут ознакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Мастерим с удовольствием!», представляющей литературу, на страницах которой встречается герой сказок и стихов – бычок, а книги по рукоделию помогут воплотить в жизнь ваши творческие фантазии», – добавили в библиотеке.  

Выставку можно посетить с 2 до 12 февраля в часы работы библиотеки.

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