О погодных аномалиях в Псковской области и глобальном потеплении – в интервью с Талой Нещадимовой

21:06, 02 февраля 2021, ПАИ

В эфире выпуска проекта ПАИ-live ведущий Артём Татаренко в беседе с начальником Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талой Нещадимовой узнал о погоде, которая ожидает жителей региона в ближайшие дни, о погодных аномалиях и смог получить ответ на вопрос, грядёт ли глобальное потепление.

Без аномалий и рекордов

– Первый вопрос, который вам задают чаще любого другого: что нас ждёт в ближайшее время? Какая будет погода в Псковской области?

– Погода должна быть зимней. Должны быть рады все – и те, кто любят морозы, и те, кто любят, чтобы было тепло. Потому что морозы будут мягкими. Ночные температуры возможны до -20 градусов, дневные – от -8 до -3 градусов. В отдельные дни будет идти мягкий, пушистый снег, ветер южных направлений – юг, юго-восток.

– Комфортная, по-настоящему зимняя погода без отклонений?

– Да, для февраля это абсолютно комфортная погода, которая близка к климатической норме. Понятие «норма» немножко всех тормозит, потому что это некая средняя температура по области. Если я скажу, что средняя температура января столько-то, тогда это не передаст ощущения, что же должно быть. Поэтому я сейчас и говорю, что по ощущениям погода в ближайшие 7-10 дней будет соответствовать тем ощущениям, которые у нас есть при климатической норме.

– В последнее время в ответ на претензии к коммунальным службам по поводу качества очистки снега можно услышать: «это аномальная ситуация», «огромное количество снега выпало», «было слишком холодно» или «слишком тепло». Могли бы сказать, какие ситуации можно считать действительно аномальными? И это могло бы служить оправданием недостаточно качественной уборки улиц от снега?

– Аномалии могут быть количественными (по продолжительности) либо качественными (по экстремальным значениям). Этой зимой у нас не было, к счастью, ничего экстремального, например, по количеству дней с падающим снегом и с температурами ниже определённой отметки. -27 градусов в Великих Луках один раз за весь зимний период – это явно не аномалия. Если говорить о Пскове, то до сих пор у нас остаются рекордные -40 градусов, которые отмечались в 1977-1978 годах, когда были холодные зимы. После этого у нас, слава богу, такого не было, ниже -35 мы не уходили. Этой зимой в Пскове было -21 – и это тоже далеко не аномально. Если говорить о количестве снега, то норма снега в январе 36 миллиметров, а у нас выпало 44 миллиметра. Эти восемь миллиметров, в принципе, на 25 % превышают нормы, что тоже не является аномальным количеством снега. О феврале пока информации нет, но чисто визуально это не та высота снежного покрова, которая говорила бы о том, что мы близки к каким-то рекордам.

От плюса к минусу

– То есть ничего из ряда вон выходящего, с чем не способна разобраться техника или чего не предполагали заложенные нормативы, не происходило?

– Нет. Наоборот, если говорить о последнем десятилетии, погода просто баловала определённые службы. Давайте вспомним прошлую зиму, когда снег был редкостью, его фактически не было. Всех немножко избаловало это тёплое последнее десятилетие, оно продолжалось до 2020 года. Неизбежно изменение мягких, тёплых, размазанных лет, когда зима – не зима, а нечто среднее между осенью и весной. Пик, который мы проходили за последние 40 лет, уже завершился. Мы плавно идём к нулю, а затем будет отклонение в менее комфортную сторону. Те 40 тёплых лет перейдут в 40 лет, когда температура и погодные условия будут ниже климатической нормы. Да, они будут менее комфортными. Пока мы не видим ничего, что бы изменило закон природы, эту волнообразность. Это абсолютно нормально.

– Я, например, не знал. Было принято списывать на глобальное потепление. Это не совсем так, значит?

– В принципе, глобальное потепление происходит до определённой точки, после чего процесс идёт в обратную сторону. Когда Гольфстрим отойдёт ровно до того момента, когда прекратится этот процесс, похолодает, и он постепенно начнёт опять приближаться к берегам. История инструментальных наблюдений не очень велика, и поэтому сейчас рано говорить, что что-то изменилось навсегда, мне кажется.

– Вы несколько успокоили. Многие люди вспоминают, что в детстве ситуация, когда не было снега, была редкой. Я практически не помню зимних дней, когда вдруг земля освобождалась от снежного покрова и устанавливался ноль. А сейчас это не редкость, поэтому у многих возникают ложные предположения, что через 10 лет пальмы зацветут и больше снега мы не увидим.

– К счастью, этого быть не должно. Но давайте вспомним Пушкина: «Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе». Есть книга «Летопись природы», и в 1111 году на территории Ревеля [старое название Таллина. – Прим. ПАИ] цвела сирень в январе. Это всё уже было, поэтому мы просто повторяем максимумы, мы превышаем экстремумы. Если у нас были рекорды в июле, то они в июле и повторяются. И в январе могут быть рекорды. Но в январе не цветёт сирень. Да, были мягкие, тёплые зимы, да, они всех избаловали. Это абсолютно естественный процесс. Опять же, судя по гравюрам, в Голландии замерзали каналы. Это тоже уже было, и, конечно, ничто не мешает им замёрзнуть снова. Это те самые циклы, которые пока человечество инструментально не подтвердило. Но сорокалетний цикл практически подтверждён. Мы сейчас находимся в той фазе сорокалетних циклов, когда от плюса мы переходим к минусу.

– Спасибо! Может быть, опасения, что у нас скоро начнут здесь плавать крокодилы, бегемоты и вырастут пальмы, не имеют основания. Всему есть научное объяснение.