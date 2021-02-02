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У природы нет плохой погоды – ПАИ-live с Талой Нещадимовой

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова стала гостьей эфира ПАИ-live.

Сколько снега уже выпало в этом году? Какая погода нас ожидает в ближайшее время и можно ли считать её аномальной? Нужно ли ждать глобального потепления? Что такое 40-летний климатический цикл? Об этом, а также о многом другом рассказывает Тала Нещадимова.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

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