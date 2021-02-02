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Общество

Псковичи отметили годовщину победы в Сталинградской битве

Торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине победы в Сталинградской битве, прошёл в Пскове 2 февраля. Возле Могилы Неизвестного Солдата собрались представители муниципальной власти, военнослужащие и ветераны 76-й Гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, воспитанники Центра «Патриот», юнармейцы, курсанты, жители города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

К присутствующим обратился заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. Он напомнил о событиях Сталинградской битвы, а также о её исторической важности для исхода всей Второй мировой войны. «Советская армия перехватила стратегическую инициативу в войне благодаря победе под Сталинградом. Я горжусь своими соотечественниками. Мой отец тоже принимал участие в битве и дошёл до Берлина. Вернулся только в 1947 году. Я хочу, чтобы наше молодое поколение помнило об этом великом событии и гордилось своими предками», – подчеркнул он.

Участники митинга почтили память павших воинов и возложили цветы и гирлянду к Могиле Неизвестного Солдата.

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Она стала одним из переломных моментов в ходе Второй мировой войны. После неё немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. В Сталинграде бои шли за каждый квартал и каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как крупнейшая сухопутная боевая операция в истории мировых войн.

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