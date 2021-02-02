Более 127 тысяч звонков поступило в псковскую ковид-службу 122
В псковскую ковид-службу 122 поступило более 127 тысяч звонков, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.
В среднем за сутки туда поступает около 250-300 звонков, рассказал начальник Управления цифрового развития и связи администрации области Денис Матвеев.
Чаще всего жители региона звонят, чтобы узнать результаты теста на COVID-19. Другие вопросы связаны с вызовом врача на дом или возможностью записаться к врачу, а также с вызовом волонтёра.