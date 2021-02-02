0
16:44
Псковских коммунальщиков избаловали бесснежные зимы, уверена Тала Нещадимова
16:28
В январе снега в Псковской области выпало на 25% больше нормы
16:25
Мягкие морозы и снег пообещали псковичам в ближайшие дни
16:12
У природы нет плохой погоды – ПАИ-live с Талой Нещадимовой
15:21
Демонтаж новогодней иллюминации начался в Великих Луках
15:00
Телеграм-канал «Псковские новости» выпустил очередной обзор состояния регионального ТГ-сообщества
14:49
3 февраля Псковскую область вновь занесёт снегом
Еще новости
Общество

Более 127 тысяч звонков поступило в псковскую ковид-службу 122

В псковскую ковид-службу 122 поступило более 127 тысяч звонков, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

В среднем за сутки туда поступает около 250-300 звонков, рассказал начальник Управления цифрового развития и связи администрации области Денис Матвеев.

Чаще всего жители региона звонят, чтобы узнать результаты теста на COVID-19. Другие вопросы связаны с вызовом врача на дом или возможностью записаться к врачу, а также с вызовом волонтёра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Похожа ли ваша жизнь на День сурка?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Вакцинация от коронавируса началась в Дедовичах Более 127 тысяч звонков поступило в псковскую ковид-службу 122 Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области Более 630 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса О детском отделении инфекционной больницы, кадровых решениях и диагностике постковидных осложнений – в интервью с Анастасией Повторейко Более 22 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Два жителя Псковской области скончались от коронавируса за сутки 5419 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Почти 250 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области Коронавирусом заболели 10 сотрудников детского сада в Новосокольниках
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковских коммунальщиков избаловали бесснежные зимы, уверена Тала Нещадимова
02 февраля 2021
Псковских коммунальщиков избаловали бесснежные зимы, уверена Тала Нещадимова
В январе снега в Псковской области выпало на 25% больше нормы
02 февраля 2021
В январе снега в Псковской области выпало на 25% больше нормы
Мягкие морозы и снег пообещали псковичам в ближайшие дни
02 февраля 2021
Мягкие морозы и снег пообещали псковичам в ближайшие дни
У природы нет плохой погоды – ПАИ-live с Талой Нещадимовой
02 февраля 2021
У природы нет плохой погоды – ПАИ-live с Талой Нещадимовой
Демонтаж новогодней иллюминации начался в Великих Луках
02 февраля 2021
Демонтаж новогодней иллюминации начался в Великих Луках
Телеграм-канал «Псковские новости» выпустил очередной обзор состояния регионального ТГ-сообщества
02 февраля 2021
Телеграм-канал «Псковские новости» выпустил очередной обзор состояния регионального ТГ-сообщества
3 февраля Псковскую область вновь занесёт снегом
02 февраля 2021
3 февраля Псковскую область вновь занесёт снегом
Более 127 тысяч звонков поступило в псковскую ковид-службу 122
02 февраля 2021
Более 127 тысяч звонков поступило в псковскую ковид-службу 122

Идет загрузка...