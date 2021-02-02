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Общество

Попытку дачи взятки таможеннику пресекли на российско-эстонской границе в Шумилкино

В Псковской области пресекли попытку дачи взятки таможеннику на российско-эстонской границе в Шумилкино, сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Инспектор таможенного поста МАПП «Шумилкино» уведомил начальника таможни о предлагаемом ему денежном вознаграждении за неправомерный выпуск товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита. По данному факту ведутся следственные действия.

В 2020 году в отношении должностных лиц Псковской таможни возбуждено шесть уголовных дел, что меньше по сравнению с предыдущим годом в два раза.

Заместитель начальника таможни Александр Поторочин подчеркнул, что на 29% увеличилось число уведомлений должностными лицами начальника таможни о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

В 2020 году подано 31 уведомление, по их материалам правоохранительными органами возбуждено 19 уголовных дел.

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