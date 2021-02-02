Как узнать размер пенсии через интернет

15:55, 02 февраля 2021, ПАИ

Информация о размере пенсии является конфиденциальной и дистанционно не может быть дана без подтверждения личности гражданина, напомнили в ПФР по Псковской области.

Самый быстрый и простой способ получить сведения о размере пенсии - заказать справку через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого необходимо в разделе «Пенсии» выбрать сервис «Заказать справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах». Информация будет сформирована в режиме реального времени и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В справке указываются ФИО пенсионера, дата рождения, СНИЛС, наименование подразделения ПФР, дата выдачи справки, размер пенсии.

У работающих пенсионеров в справке проставляется две суммы пенсии. В одной строке указывается назначенный размер пенсии, которую гражданин станет получать после увольнения. В строке ниже отражается выплачиваемый в настоящий момент размер пенсии (без индексации на время осуществления трудовой деятельности).