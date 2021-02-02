Фильм о псковских десантниках набрал миллион просмотров на Youtube
Фильм «Высота» о десантниках 6-й роты на Youtube-канале ГТРК «Псков» набрал миллион просмотров, сообщает телекомпания.
Это абсолютный рекорд для телеканала, отметили в редакции.
Фильм Светланы Константиновой и Мурада Камалова посвящён памяти десантников 6-й роты. В нем содержатся уникальные съёмки и эксклюзивные интервью о причинах, деталях и последствиях легендарного боя под Улус-Кертом в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000-го года. Тогда в столкновении с превосходящими силами террористов погибли 84 бойца роты.