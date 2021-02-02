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Общество

Псковичей приглашают на литературно-художественную программу

БиблиоТеатр «Прямая Речь» приглашает псковичей на литературно-художественную программу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

4 февраля в 15:00 в областной библиотеке состоится программа «Пётр I, градостроитель-государь» из цикла «АRТ-КЛУБ»: Личность в истории.

Автором и ведущей программы станет руководитель регионального центра чтения областной библиотеки Нина Яковлева. Она расскажет о личности Петра Великого на основе исторических документов, художественной литературы, культурологических исследованиях, на сочинениях монаха Симеона Полоцкого, историка XIX века Михаила Погодина, философа Дени Дидро, скульпторов Этьена Фальконе и Михаила Шемякина, писателей, поэтов и искусствоведов.

В программе примет участие актёр театра, заслуженный артист России Виктор Яковлев. В библиотеке отметили, что посетителям следует пользоваться средствами индивидуальной защиты во время посещения учреждения.

Мероприятие пройдёт по адресу: Псков, улица Профсоюзная, 2, актовый зал, первый этаж.

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