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Экономика

Более 200 тысяч тонн молока произвели в Псковской области в 2020 году

Фото Андрея Степанова.

В 2020 году в Псковской области произвели более 200 тысяч тонн молока, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Этого количества на 1,8% больше, чем в 2019 году. Сельскохозяйственные предприятия получили свыше 163 тысяч тонн молока. Производительность по сравнению с 2019 годом в общем счёте выросла на 3%.

Лидером по валовому надою (более 58 тыс тонн) и поголовью скота (свыше 5 тысяч голов) является великолукская компания «Слакстис». Надой на одну фуражную корову в этой агрофирме также оказался рекордным — более 11,5 тысяч кг в год.

В числе лучших производителей молока среди всех региональных компаний также значатся ООО «Молочный Ресурс» Великолукского района (валовой надой — более 15 тонн молока), ООО «Добручи-2» Гдовского района (валовой надой — более девяти тонн молока) и ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района (валовой надой — свыше семи тонн молока).

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