Объявлен сбор средств для ветерана педагогического труда Маргариты Тумаковой, у которой сгорел дом

17:49, 02 февраля 2021, ПАИ

Для ветерана педагогического труда Маргариты Тумаковой, у которой 30 января сгорел дом, объявлен сбор средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова.

Вместе с домом сгорели также все вещи и мебель. Сама Маргарита Тумакова временно проживает в квартире у бывшего педагога колледжа.

Всех неравнодушных призывают присоединиться к сбору средств. Отправить любую сумму можно по номеру телефона Маргариты Семеновны 8-951-756-68-40, который привязан к банковской карте.

Маргарита Тумакова является одним из лучших педагогов по театральному мастерству, сценической речи. Тысячи её выпускников работают по всей стране и в странах бывшего СССР. В 1963 году она открывала театральную специализацию Псковского областного культурно-просветительного училища.