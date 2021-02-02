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Общество

Объявлен сбор средств для ветерана педагогического труда Маргариты Тумаковой, у которой сгорел дом

Для ветерана педагогического труда Маргариты Тумаковой, у которой 30 января сгорел дом, объявлен сбор средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова.

Вместе с домом сгорели также все вещи и мебель. Сама Маргарита Тумакова временно проживает в квартире у бывшего педагога колледжа.

Всех неравнодушных призывают присоединиться к сбору средств. Отправить любую сумму можно по номеру телефона Маргариты Семеновны 8-951-756-68-40, который привязан к банковской карте.

Маргарита Тумакова является одним из лучших педагогов по театральному мастерству, сценической речи. Тысячи её выпускников работают по всей стране и в странах бывшего СССР. В 1963 году она открывала театральную специализацию Псковского областного культурно-просветительного училища.

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