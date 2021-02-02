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Общество

Российские спортсмены на чемпионате мира по лыжным видам спорта выступят под флагом ОКР

Елена Вяльбе рассказала, что спортсмены ждут решения по поводу «Катюши». Фото ТАСС/Владимир Гердо

Сборные России по горным лыжам, фристайлу, сноуборду, лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжным гонкам будут выступать на чемпионатах мира 2021 года под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
Об этом ТАСС сообщила глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. 14 января комиссия спортсменов предложила ОКР использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде песню «Катюша».

«Все сборные из Ассоциации лыжных видов спорта России на предстоящих чемпионатах мира будут выступать под названием Russian Ski Federation (RSF), – сказала Вяльбе. – Также утверждён флаг Олимпийского комитета России. Что касается гимна наших команд, FIS (Международная федерация лыжного спорта) ждёт решения от Международного олимпийского комитата (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу использования «Катюши». Если не разрешат, наши спортсмены выступят под мелодию FIS».

 

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