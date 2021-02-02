Псковский детский фонд реализовал проект «Костюмы для «Бобрят»

19:19, 02 февраля 2021, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда и комитет по социальной защите Псковской области реализовали совместный проект в пользу воспитанников Бобровского детского дома для умственно отсталых детей. Об этом ПАИ рассказала координатор программ регионального Детского фонда Кристина Елецкая. Теперь у воспитанников учреждения появились новые сценические костюмы для творческих выступлений.

В учреждении проживает более 70 детей с серьёзными нарушениями здоровья разного плана – физическими, неврологическими и психическими проблемами. Педагоги и воспитатели учреждения стараются всячески социализировать детей, интегрировать их в общество, создают условия для самореализации.

Среди ребят есть талантливые дети, которые любят и хотят заниматься творчеством – петь, танцевать, читать стихи, исполнять роли в спектаклях, принимать активное участие в культурных мероприятиях детского дома, посёлка, района и области, в полной мере на равных условиях быть включёнными в творческую среду.

В учреждении есть творческий коллектив «Бобрята», участники которого на протяжении многих лет выступают на различных сценах. Но, к сожалению, у ребят не было красивых сценических костюмов, которые придали бы ребятам больше уверенности и дали возможности выразить себя на сцене в качестве настоящих артистов, а сценические номера стали бы более яркими и запоминающимися.

Пошить новые костюмы удалось благодаря субсидии в размере 81 000 рублей, выделенной комитетом по социальной защите Псковской области. Индивидуальный пошив одежды позволяет создать комфортные условия для творчества детей. Удобные сценические костюмы помогают ребятам перевоплощаться, открывать для себя новый мир, компенсируя физические и психологические возможности организма, развивая навыки самовыражения и общения с другими людьми. А на средства благотворителей удалось приобрести обувь и украшения для выступлений.

Теперь в новых сценических костюмах участники творческого коллектива будут достойно и ярко выглядеть и выступать на мероприятиях как областного, так и всероссийского масштаба. Участие в концертных программах и фестивалях способствует развитию духовных и физических способностей ребёнка, обучению и установлению комфортного контакта с внешним миром.



