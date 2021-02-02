Омбудсмен Дмитрий Шахов рассказал о жалобах заключённых, отбывающих наказание в Псковской области

20:52, 02 февраля 2021, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в заседание коллегии УФСИН России по Псковской области, на которой под руководством начальника УФСИН России по Псковской области Евгения Старикова были подведены итоги оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности за 2020 год.

Региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, выступая в коллегии, сообщил, что каждое четвёртое обращение в его адрес поступает от граждан, содержащихся в системе учреждений УИС. В 2020 году почти на треть уменьшилось число обращений, связанных с оказанием медицинской помощи, но при этом в пять раз возросло число обращений по поводу правомерности и соразмерности применения сотрудниками учреждений УФСИН физической силы и специальных средств. Почти половина из поступивших жалоб касалась таких вопросов, как соблюдение гигиенических правил при раздаче пищи, её качество, а также качество питьевой воды, порядок досмотра передач и предоставление свиданий с родственниками.

Из года в год, как отметил региональный омбудсмен, поступают обращения по поводу условий содержания, принуждения к трудовой деятельности без оплаты труда, правильности удержания денежных средств с лицевых счетов осуждённых. Особенностями 2020 года (по мнению Дмитрия Шахова, это связано с распространением коронавирусной инфекции) стали жалобы на совместное пребывание с лицами, имеющими симптомы, схожие с COVID-19. Другой, новой категорией жалоб в 2020 году стали обращения, связанные с домашним арестом и применением при этом технических средств контроля. В связи с этим уполномоченный по правам человека планирует более подробно изучить данный вопрос и проверить соблюдение прав граждан, в отношении которых судом назначена мера пресечения –домашний арест.