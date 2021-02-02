Губернатор провёл совещание по подготовке ко дням памяти героев-разведчиков и десантников 6-й роты

21:29, 02 февраля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 2 февраля, провёл совещание по подготовке к дням памяти воинов-разведчиков 2-й бригады специального назначения и бойцов 6-й роты, героически погибших в Чечне в 2000 году при исполнении служебного долга. Об этом рассказали в администрации области. В мероприятии приняли участие представители органов региональной исполнительной власти, руководство подразделений псковского гарнизона, а также главы районов в режиме видеоконференции.

Глава региона поблагодарил всех, кто принимал деятельное участие в подготовке юбилейных мероприятий прошлого года. Михаил Ведерников напомнил, что для увековечивания памяти павших бойцов проведена реконструкция и благоустройство монумента «Купол» и памятника воинам-разведчикам, павшим в бою. Отремонтирована и дорога на кладбище «Орлецы-2».

Кроме того, именами героев-десантников названо ещё восемь улиц в Пскове и Псковском районе, 20 бюстов установлено в населённых пунктах, где родились или жили герои-бойцы. Созданы тематические муралы памяти разведчиков, проведены открытые уроки и экскурсии для школьников. Снят документальный фильм о событиях 2000 года. Отдельный большой блок мероприятий был связан с адресной помощью родственникам погибших. Помимо финансовой поддержки, семьям бойцов 2-й бригады спецназа и десантников 6-й роты оказана помощь в решении материально-бытовых вопросов, в основном касающихся ремонта жилых помещений или оказания медицинских услуг. И в текущем году эта работа будет продолжена.

«Общими усилиями мы выполнили серьёзную масштабную работу. Это было событие действительно всероссийского масштаба, и очень важно, что со всеми поставленными задачами мы справились достойно. Такую оценку нам дали президент и Правительство России, министр обороны РФ. В этом году памятные мероприятия будут не столь масштабными, в том числе из-за противовирусных ограничений. Мы можем рассчитывать только на возможности областного бюджета. Тем не менее все мы несём ответственность за сохранение памяти о наших героях. Необходимо держать марку, тщательно готовиться и на высоком уровне реализовать все намеченные планы», – призвал губернатор.

В ходе совещания был подробно рассмотрен комплекс памятных мероприятий, который планируется осуществить в этом году. Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева сообщила, что сценарный план разработан совместно с руководством воинских и специальных подразделений. В Пскове и районах пройдут тематические митинги, концертные программы, будут организованы экскурсии, книжные экспозиции, фотовыставки, акции – всего более 350 мероприятий. К памятной дате будет приурочен и тематический концерт губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Все мероприятия пройдут с учётом необходимых мер противовирусной безопасности, заверила Жанна Малышева.

Глава региона поручил региональному комитету по образованию сформировать развёрнутую программу тематических мероприятий для школьников и студентов, что позволит активнее привлекать молодёжь к воспитательной и патриотической работе.

Отдельное внимание было уделено вопросам осуществления социальных мер поддержки семей погибших бойцов. В этом году размер единовременной выплаты родственникам составит 25 тыс. рублей. Кроме того, в случае необходимости семьям погибших будет оказана и адресная помощь.

Напомним, 21 год назад, 21 февраля 2000 года, 2-я бригада специального назначения ГРУ вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе посёлка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибло 25 псковских разведчиков.

1 марта 2000 года в неравном бою во время контртеррористической операции на высоте 776 в Аргунском ущелье погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.