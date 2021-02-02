Актриса Юлия Пересильд вместе с детьми уехала в Грузию

21:46, 02 февраля 2021, ПАИ

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Актриса Юлия Пересильд отправилась в очередное путешествие – на этот раз в Грузию вместе с детьми.

«Давно мечтала пожить в Тбилиси – и вот... И всегда мечтала, чтобы дети погрузились в культуру этой страны! И вообще думаю, детям так важно с малых лет видеть, понимать и чувствовать людей разных культур, религий, мироощущений. Мне часто задают вопрос: «Как вы воспитываете своих детей?» – и я всегда не знаю, что говорить. Любовью... своей... и любовью к миру вокруг. Грузия, здравствуй! Начали открывать тебя с хинкали. Дети под руководством Эки лепят хинкали! Получилось очень вкусно!» – написала в «Инстаграме» актриса.

Подписчики удивились быстрому перемещению Юлии и поинтересовались, как актриса добиралась. Ведь авиасообщение с Грузией было закрыто из-за коронавируса.