#Опросник ПАИ: Интересуетесь ли вы политикой

22:28, 02 февраля 2021, ПАИ

Начало года богато на политические события. Все они носят разный характер, а оттого и отношение к ним разное. Если убрать из уравнения эмоции и взгляды, что останется? Мы решили спросить у обычных прохожих, интересна ли им политика. Ответы мы собрали в нашем опроснике.



То ли совпадение, то ли суровая действительность, но среди опрошенных нам не встретилось ни одного человека с активной политической позицией. Это не значит, что среди псковичей таких нет. Глобальная картина, наверняка, другая, но это уже хлеб социологов.

Ответ тех, с кем нам удалось поговорить, можно заключить в одном слове: посредственно. Люди предпочитают держаться в стороне и не влезают в политические дебри. Большинство беспокоятся о своей жизни сейчас и не готовы тратить время на изучение всех нюансов. Иногда смотрят выпуск новостей, читают любимые источники или говорят с друзьями. Конечно, яркие события не остаются без внимания и у каждого есть своя реакция на них. За примерами далеко ходить не нужно, вы и так всё прекрасно знаете. Однако в сухом остатке людям безразличны политические игры, результаты встреч главы государства и т. д.

К этой теме можно добавить и мировую политическую повестку, но там изучение заканчивается на уровне анонса.

Как гласит бытовая присказка, ксли хочешь с кем-то поругаться – начни говорить о политике или религии. Мы не преследуем таких целей, но политика касается каждого – от тиктокера до олигарха. Если не говорить о ней, рискуешь заблудиться в лабиринте жизненных трудностей.