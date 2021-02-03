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Общество

В Невеле для младших школьников провели пятиминутки безопасности на дорогах

Инспектор ГИБДД рассказал малышам, как вести себя на дороге. Фото УГИБДД УМВД России по Псковской области

 

Сегодня невельские школьники встретились с инспектором ГИБДД.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения МО МВД России «Невельский» Максим Погоняйло провёл в начальных классах пятиминутки, посвящённые дорожной безопасности. Он напомнил ребятам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Страж порядка рассказал, как правильно переходить дорогу и где идти, если нет тротуара.

Гость из полиции вручил учащимся памятки по правилам дорожной безопасности. Максим Александрович проверил также состояние уголков безопасности, которые есть теперь во всех классах.

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