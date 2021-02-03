Ослаблять комплекс противоковидных мер будут поэтапно
«В статистике ещё два умерших», – написал губернатор Псковского края Михаил Ведерников в Instagram.
Глава региона отметил, что число выздоровевших (233 человека) в два раза превышает количество заболевших (подтверждён 101 случай).
«Чтобы избежать резкого роста заболеваемости, ослаблять действующий комплекс мер будем поэтапно, как это делали летом», – заявил губернатор.
В Псковской области проведено 250 622 теста на коронавирус, из них за последние сутки – 1 068.