0
00:10
Ослаблять комплекс противоковидных мер будут поэтапно
23:47
В Псковской области началась экономическая перепись малого бизнеса
22:28
#Опросник ПАИ: Интересуетесь ли вы политикой
21:29
Губернатор провёл совещание по подготовке ко дням памяти героев-разведчиков и десантников 6-й роты
21:06
О погодных аномалиях в Псковской области и глобальном потеплении – в интервью с Талой Нещадимовой
20:34
На совещании у губернатора Псковской области рассмотрели вопрос строительства новых школ
20:22
Каким будет зелёный пояс вокруг Пскова?
Еще новости
Общество

Ослаблять комплекс противоковидных мер будут поэтапно

 

«В статистике ещё два умерших», – написал губернатор Псковского края Михаил Ведерников в Instagram.

Глава региона отметил, что  число выздоровевших (233 человека) в два раза превышает количество заболевших (подтверждён 101 случай).

«Чтобы избежать резкого роста заболеваемости, ослаблять действующий комплекс мер будем поэтапно, как это делали летом», – заявил губернатор.

В Псковской области проведено 250 622 теста на коронавирус, из них за последние сутки – 1 068.

 

Официальная сводка по коронавирусу Псковской области за 2 февраля 2021 года

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Похожа ли ваша жизнь на День сурка?

Проголосовать >>>

Ослаблять комплекс противоковидных мер будут поэтапно
03 февраля 2021
Ослаблять комплекс противоковидных мер будут поэтапно
В Псковской области началась экономическая перепись малого бизнеса
02 февраля 2021
В Псковской области началась экономическая перепись малого бизнеса
#Опросник ПАИ: Интересуетесь ли вы политикой
02 февраля 2021
#Опросник ПАИ: Интересуетесь ли вы политикой
Губернатор провёл совещание по подготовке ко дням памяти героев-разведчиков и десантников 6-й роты
02 февраля 2021
Губернатор провёл совещание по подготовке ко дням памяти героев-разведчиков и десантников 6-й роты
На совещании у губернатора Псковской области рассмотрели вопрос строительства новых школ
02 февраля 2021
На совещании у губернатора Псковской области рассмотрели вопрос строительства новых школ
Каким будет зелёный пояс вокруг Пскова?
02 февраля 2021
Каким будет зелёный пояс вокруг Пскова?
Псковский детский фонд реализовал проект «Костюмы для «Бобрят»
02 февраля 2021
Псковский детский фонд реализовал проект «Костюмы для «Бобрят»
Себежский парк предлагает интересную работу с жильём
02 февраля 2021
Себежский парк предлагает интересную работу с жильём

Идет загрузка...