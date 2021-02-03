Псковский государственный архив показал детский рисунок 1935 года

00:29, 03 февраля 2021, ПАИ

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Помните песню «Солнечный круг, небо вокруг – это рисунок мальчишки...»? Работники архива сокровищем считают любой документ. Даже рисунок ребёнка. В фондах Государственного архива Псковской области встречаются и они.

Например, рисунки ребят, посещавших рисовальный кружок. Действовал он при избе-читальне колхоза «Смена» Камаевского сельсовета Великолукского района.

Рисунки хранятся в документах Великолукского окружного отдела народного образования за апрель 1935 года. Наряду с рисунками есть и список тех, кто посещал занятия. Судя по фамилиям, это были братья и сёстры самого разного возраста.