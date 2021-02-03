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Общество

Центральную площадь отремонтируют в Красногородске

Благоустройство площади А. А. Никандровой запланировано в Красногородске. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 795 тыс. 68 рублей. Средства поступили в Красногородский район в виде субсидий из областного бюджета.

Проведение аукциона в электронной форме намечено на 12 февраля.

Подрядчику предстоит выложить тротуары бетонной плиткой (серой и цветной), установить бордюрный камень, отремонтировать памятник Герою Советского Союза А. А. Никандровой, разместить информационный стенд.

Работы нужно выполнить до 31 мая 2021 года.

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