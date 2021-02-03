Центральную площадь отремонтируют в Красногородске
Благоустройство площади А. А. Никандровой запланировано в Красногородске. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 795 тыс. 68 рублей. Средства поступили в Красногородский район в виде субсидий из областного бюджета.
Проведение аукциона в электронной форме намечено на 12 февраля.
Подрядчику предстоит выложить тротуары бетонной плиткой (серой и цветной), установить бордюрный камень, отремонтировать памятник Герою Советского Союза А. А. Никандровой, разместить информационный стенд.
Работы нужно выполнить до 31 мая 2021 года.