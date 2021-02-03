Реставраторы собора в Гатчине нашли послание от псковичей

09:13, 03 февраля 2021, ПАИ

Реставраторы собора святого апостола Петра в Гатчине нашли послание от псковичей, датированное 1986 годом, сообщает «Фонтанка».

Послание вмуровали в купол, когда на вершину собора водрузили крест весом в 400 кг. Нижняя его часть была отремонтирована, а верхнюю отлили из нержавеющей стали.

«Cей крест имеет высоту 7 метров <...> Весь крест и шар были позолочены в г. Пскове мастером Горнохвостовым В. Г. Золота пошло 28 книжек по 60 листов. Вес верхней части — 180–200 кг. Нижняя — примерно 200 кг», — говорится в записке.

Имена членов «бригады мастеров из Ленинграда под руководством Патрина В. П.», которая отремонтировала крестовину в куполе, установила трубу длиной 8,4 метра, зафиксировала крест и выполнила другие ремонтно-реставрационные работы, перечислены в конце записки.

Восстановление главного собора Гатчины продлится до ноября 2022 года. На эти цели выделили более 200 миллионов рублей.