Порховская администрация рассчиталась с долгами по двум муниципальным контрактам

09:12, 03 февраля 2021, ПАИ

Администрация Порховского района погасила задолженности по муниципальным контрактам на общую сумму более 370 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Между муниципалитетом и ООО «АНВ Энергопроект» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по выполнению проектно-сметных работ по очистным сооружениям водопровода в Порхове. Было установлено, что срок оплаты услуг истек, однако задолженность по контракту в размере 189 317 рублей 50 копеек была не погашена.

Кроме того, у администрации Порховского района имелись долги перед индивидуальным предпринимателем по муниципальному контракту на разработку проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки городского поселения «Порхов» в размере 180 983 рублей 50 копеек.

В этой связи прокуратура района внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены.