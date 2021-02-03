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Общество

Псковским ветеранам требуется юридическая поддержка

Псковским ветеранам требуется юридическая поддержка. Об этом стало известно на совместном заседании Псковского городского совета ветеранов и руководства муниципального образования 2 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В совещании участвовали глава Пскова Елена Полонская, ее заместитель Владимир Воробьев, председатель городского совета ветеранов Виктор Андреев. Главным вопросом повестки дня стало обсуждение планов совместной работы в 2021 году.

Виктор Андреев рассказал, что к нему поступает много обращений ветеранов в части оказания юридической поддержки, в том числе разъяснения прав на ту или иную льготу.

Елена Полонская предложила решать такие вопросы совместно со специалистами благотворительного фонда «Земляки».

Представитель этого фонда заметила, что в работе юридической службы организации задействованы студенты-юристы и их преподаватели. Она заверила, что ни одно обращение не остается без ответа и в первую очередь помощь оказывается малоимущим, пенсионерам, инвалидам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В ходе заседания Елена Полонская напомнила, что встречи с городским советом ветеранов проводятся регулярно, чтобы координировать совместные действия для оказания необходимой помощи и поддержки членам организации.

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