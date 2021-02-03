Более 250 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:51, 03 февраля 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1068 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 250 622. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области выявлен 29 751 случай заражения коронавирусом, выздоровело 17 943 пациента, 137 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.