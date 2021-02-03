Двукратный чемпион мира по хоккею лечил алкоголизм в псковском монастыре

09:56, 03 февраля 2021, ПАИ

Хоккеист, двукратный чемпион мира 36-летний Николай Жердев лечил алкоголизм в псковском монастыре, пишет Чемпионат.com. В конце июня 2020 года он решил уйти в монастырь и бороться с алкогольной зависимостью духовными практиками.

«Я уже две недели живу в Пскове. Тренируюсь как в зале, так и на льду. Здесь у меня есть все условия для поддержания формы», - рассказал Николай. На вопрос, связано ли это с тем, что именно на Псковщине он жил в монастыре, когда боролся со своим недугом, хоккеист ответил: «До Свято-Благовещенской Никандровой пустыни от меня порядка 70-80 километров».

Он отметил, что в Пскове «хороший Ледовый дворец и каток». «Иван Штылин (директор ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений») предоставил мне возможность тренироваться. Созданы все условия. Помимо силовых тренировок и льда, хожу в бассейн, посещаю хороший медицинский центр, где прохожу различные процедуры. За моим здоровьем следит Евгений Васильев. Он заместитель главного врача детской областной клинической больницы», - поделился спортсмен.

По словам хоккеиста, в Пскове он живет один в съемной квартире. А в Никандрову пустынь в Порховском районе часто приезжает на выходные «погостить».

«Продолжаю общение с наместником монастыря архимандритом Спиридоном и иеромонахом Агафангелом. Эти люди мне очень сильно помогли. По большей части это неформальные беседы, много разговариваем на духовные темы. По-прежнему задаю определённые вопросы, прислушиваюсь к советам», - отметил Николай, добавив, что проблемы с алкоголем остались в прошлом.

«Люди реально мне помогли и направили на верный путь. После всего того, через что я прошёл, мне стала близка духовная жизнь», - сказал Жердев.

Он отметил, что планирует остаться в Пскове до конца мая. «Затем буду вместе со своими представителями искать себе новую команду. Я готов к новому вызову. У меня был период, когда я хотел уделять максимум внимания своему здоровью, тренировкам и просто работе над собой. Понимаю, что пришло время возвращаться в большой хоккей. Чувствую, что могу приносить пользу на льду», - подытожил Жердев.

