Ещё 51 человек заболел COVID-19 в Пскове

11:01, 03 февраля 2021, ПАИ

В Пскове коронавирусом с начала пандемии заболели 10 790 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 51, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (5 439 случаев), на третьем – Псковский район (2 524 случая).

Всего в Псковской области зарегистрирован 29 751 случай заражения коронавирусом, выздоровело 17 943 пациента, 137 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.