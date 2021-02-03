Псковичам рассказали о способах доставки пенсии

10:50, 03 февраля 2021, ПАИ

В отделении Пенсионного фонда России по Псковской области рассказали жителям региона о способах доставки пенсий.

В соответствии с законодательством выплата пенсии, включая её доставку, производится за текущий месяц. У получателей пенсии всегда есть возможность выбрать удобный для себя способ её доставки.

Доставку пенсии по желанию пенсионера осуществляет организация почтовой связи или кредитная организация (банк).

Предприятие почтовой связи в пределах текущего месяца производит доставку пенсий в установленный графиком день. По заявлению пенсионера, которое подается в отделение почтовой связи, пенсия выплачивается на дому или в кассе почтового предприятия по месту жительства. Если пенсионера не было в установленный графиком день дома или он не получил пенсию в «свой» день на почте, это можно сделать и после, но не позднее 25-го числа текущего месяца. Суммы пенсии, не полученные в текущем месяце, могут быть получены в последующие месяцы в течение выплатного периода, начиная с 5-го числа месяца или в установленный графиком день.

Выбрав в качестве доставляющей организации банк, пенсионер открывает там счёт. В этом случае пенсию можно получать в любое удобное время в кассе банка или банкомате. Финансирование кредитных организаций в Псковской области осуществляется в соответствии с графиком: 9, 11-13, 22 число каждого месяца.

Для выбора способа доставки или его смены гражданину нужно подать заявление. Сделать это можно через «Личный кабинет» на сайте ПФР, портал госуслуг, а также клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Если пенсионер изъявляет желание получать пенсию через организацию, с которой договор на доставку не заключен, рассмотрение заявления пенсионера приостанавливается до заключения договора между ПФР и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей доставку, но не более чем на три месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии гражданин должен указать организацию, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора.

В настоящий момент в Псковской области из 213,3 тысячи пенсионеров пенсии и социальные выплаты по линии ПФР через отделения почтовой связи получают 34 %, через кредитные учреждения – 66 %.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда России готовы проконсультировать граждан по единому телефону горячей линии ОПФР 8-800-600-01-76, а также в группе регионального отделения ПФР «ВКонтакте».