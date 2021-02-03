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Общество

15% от месячной нормы осадков выпало в Пскове за минувшие сутки

15% от месячной нормы осадков выпало в Пскове за минувшие сутки, уточнила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, в Пскове выпало 4,6 мм снега. «Но за счёт того, что снег мягкий и пушистый, кажется, что его больше и в действительности на земле это выглядит как снежный покров в 10 см. Постепенно он примнётся», - отметила метеоролог.

В феврале норма осадков для Пскова составляет порядка 29 мм. «Поэтому пока всё идёт в пределах обычных значений. Никаких рекордов мы не побили. К тому же в других районах Псковской области снега выпало ещё меньше. В ближайшее время снег будет заканчиваться, усилятся морозы. В период с 7 по 9 февраля ночью мы прогнозируем до минус 20 градусов и ниже, днём от -7 до -12 и от -8 до -13», - рассказала Тала Нещадимова.

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