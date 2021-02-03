Более 170 километров дорог отремонтируют в Псковской области по нацпроекту в 2021 году

12:26, 03 февраля 2021, ПАИ

Более 170 километров дорог отремонтируют в Псковской области в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в эфире ПАИ-live 3 февраля.

Борис Елкин отметил, что уже проторгована большая часть объектов. «Самые капиталоемкие объекты уже все проторгованы, в принципе, подрядчики уже некоторые хотят приступать к работам. Есть работы, которые не связаны с погодными условиями», – уточнил он.

Всего в текущем году в Псковской области на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят более 3 млрд рублей.