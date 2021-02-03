В Псковской области сэкономленные средства с торгов по дорогам направят на работы по обеспечению безопасности

12:52, 03 февраля 2021, ПАИ

Сэкономленные средства с торгов по дорогам направят на работы по обеспечению безопасности, сообщил в эфире ПАИ-live председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

«Экономию мы направляем не только на освещение, но и в принципе на безопасность. То есть мы так же, как и в 2019, и в 2020 году, уже торговали устройство новой разметки: с каждым годом мы все больше и больше делаем пластиковой разметки. Понятное дело, что везде её делать пока нецелесообразно, потому что не везде дороги приведены в нормативное состояние. Проторговали уже светофоры импульсные с ограждением вблизи образовательных учреждений. Они предупреждают о нерегулируемом пешеходном переходе. В части освещения проторговали уже освещение автобусных остановок в Великолукском, Себежском районах. Проторговали уже деревню Ершово, по которой много вопросов было», – уточнил председатель комитета.

По словам Елкина, в Ершово установят камеры фото- и видеофиксации, фонари. «Там интенсивное движение, поэтому к ней особое внимание и по части камер, и по части освещения», – добавил Борис Елкин.