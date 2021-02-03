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Общество

Движение по Советскому мосту ограничат в Пскове 4 февраля

4 февраля с 9:30 до 12:30 в Пскове в связи с работой киносъёмочной группы частично ограничат движение транспорта по Советскому (Троицкому) мосту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение транспорта по Советскому мосту три часа будет организовано по одной полосе.

Псковичей просят учесть данную информацию при планировании поездок, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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