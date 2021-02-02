Виктор Остренко: Проект «Культура малой Родины» – существенная поддержка для муниципальных учреждений культуры

12:42, 03 февраля 2021, ПАИ

Партийный проект «Единой России» «Культура малой Родины» – существенная поддержка для муниципальных учреждений культуры. Об этом заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания, региональный координатор партпроекта Виктор Остренко на обсуждении итогов реализации партпроекта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

В рамках обсуждения итогов реализации партийного проекта отмечалось, что «Единая Россия» добилась увеличения федеральной поддержки учреждений культуры в регионах в 2021 году.

В 2021 году в России на текущий ремонт и материально-техническое оснащение сельских ДК и клубов из федерального бюджета выделено более 1,4 млрд рублей. Еще более 3 млрд рублей – на капитальный ремонт сельских ДК. На поддержку направлений «Театры малых городов» и «Театры – детям» – 900 млн рублей, на поддержку муниципальных театров – более 650 млн рублей.

Кроме того, в 67 регионах отремонтируют 151 муниципальную библиотеку – стоимость работ более 1,1 млрд рублей. На капремонт и реконструкцию детских школ искусств в 2021 году направят 3,4 млрд рублей – в два раза больше, чем в 2020 году.

В наступившем году продолжится оснащение регионов передвижными культурными центрами (автоклубами). В 2020 году их получили 15 субъектов.

Восемь таких многофункциональных культурных центров (автоклубов) закупают в Псковской области. Автоклуб будет представлен на базе цельнометаллического автобуса. Он будет состоять из пассажирского отсека для перевозки сотрудников или артистов (не менее 15 человек), многофункционального грузового отсека для перевозки оборудования и секционного подиума мобильного сценического модуля с возможностью трансформации в сцену. Автоклубы поступят в Бежаницкий, Великолукский, Гдовский, Красногородский, Куньинский, Невельский, Опочецкий и Пушкиногорский районы. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 31 млн 40 тысяч рублей. Источник финансирования – местный бюджет в виде субсидии из областного бюджета.

– «Культура малой Родины» – проект, который реализуется уже четвёртый год. Для нашего региона он является существенной поддержкой для сети муниципальных учреждений культуры. Ремонт сельских домов культуры, обновление профессионального оборудования, модернизация школ искусств, приобретение музыкальных инструментов – это всё многие годы оставалось без должной поддержки. Сегодня создаваемые условия в наших районах позволяют нашим жителям быть вовлечёнными в культурную жизнь, – рассказал об итогах проекта в Псковской области Виктор Остренко.