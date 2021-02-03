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Прицелы ночного видения и коллекцию монет попытался вывезти из Псковской области гражданин Латвии

Прицелы ночного видения и коллекцию монет попытался вывезти из Псковской области гражданин Латвии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Погрануправления по региону.

При прохождении пограничного контроля на российско-эстонской границе на вопрос сотрудника управления, имеются ли в транспортном средстве оружие, боеприпасы или иные запрещенные к перемещению через границу предметы, 48-летний водитель грузового «Мерседеса» ответил отрицательно.

Однако во время осмотра автомобиля специалисты обнаружили два прицела ночного видения, укрытых в нише под спальным местом водителя, а также более 50 сувенирных монет.

Пояснить, кому принадлежат эти вещи и с какой целью осуществляется их перемещение через границу, мужчина не смог.

Все выявленные предметы переданы представителям таможни для проведения соответствующих экспертиз, результаты которых станут основанием для принятия правового решения.

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