Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19

15:02, 03 февраля 2021, ПАИ

Заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 проходит в администрации Псковской области 3 февраля.

Псковское агентство информации ведёт прямую трансляцию мероприятия в эфире ПАИ-live и на канале агентства в YouTube, а также на официальной странице ПАИ в «ВКонтакте».

На заседание планируется рассмотреть ситуацию с вакцинированием от коронавируса, а также обсудить возможность ослабления ряда ограничительных мер.