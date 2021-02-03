Митрополит Тихон высказался о природе и последствиях революций в России

Февральская революция 1917 года разрушила Российскую империю, лишила всех имеющихся на тот момент мировых преференций, такое мнение высказал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в эфире канала «Россия 24», комментируя исторические уроки 1917 года в связи с очередной годовщиной Февральской революции в стенах интерактивного музея «Россия - моя история».

Он отметил, что творцом Февральской революции была русская элита в полном составе. Революции в России делает элита, и это надо помнить.

«Именно эти люди, желая самого доброго, самого искреннего, самого лучшего для России, ввергли ее в пучину страшных бед», - сказал митрополит Тихон, добавив, что ответственность за их действия лежит на всех нас.

«Мы виноваты сами во всем. Мы сами позволили собой руководить. И сами разрушили великую страну. Потому что как только вот эти люди взяли власть, то те самые, самые рукопожатные, честные, прекрасные, желанные всем обществом, на которых чуть ли не молились, - восторг после февральских событий был совершенно необычайный, - они в пять месяцев обрушили страну, разрушили фронт, разрушили экономику. Оказалось, что управлять Россией не такая уж простая задача. Они ничего сделать не смогли», - отметил он.

Митрополит напомнил, что начало революционных событий в Петрограде ознаменовалось тем, что первыми, кого вывели на улицы, стали женщины и дети.

«Хлеба в Петрограде тогда было довольно. Искусственно был создан дефицит хлеба. Но генерал Хабалов [командующий войсками Петроградского военного округа - ПАИ] в несколько дней решил вопрос с дефицитом хлеба. Но погромы булочных, полных хлеба, уже начались. И затем демонстрации, забастовки, призывы к свержению верховной власти, которая была объявлена темной силой, абсолютно неспособной руководить», - отметил Шевкунов.

При этом, как рассказал митрополит, к тому времени Российская империя уже выигрывала в Первой мировой войне и готовилась к весенне-летнему наступлению. Россия к тому времени была в пятерке мировых экономик.

Митрополит Псковский и Порховский в заключение отметил, что «все революции, особенно в России, происходят примерно одинаково и примерно одинаково заканчиваются» и «иллюзий строить не надо».