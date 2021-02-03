При этапировании из рязанской колонии в псковскую попытался сбежать условный заключенный

13:37, 03 февраля 2021, ПАИ

Курсанты псковского филиала академии ФСИН во время учений «Итог-2021» отработали слаженность действий при этапировании осужденных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

По легенде учений, из учреждения УФСИН России по Рязанской области этапирован осужденный, который был переведен для дальнейшего отбывания наказания в колонию в Псковской области. Для конвоирования осужденного использовался спецавтомобиль «АЗ». При перемещении заключенный попытался сбежать, но курсанты сумели его остановить.

Учащиеся продемонстрировали успешность освоения таких дисциплин, как «Правовое регулирование и организация надзора», «Правовое регулирование и организация режима», «Инженерно-технические средства охраны и надзора», «Специальная техника», «Организация охраны», «Организация конвоирования». Обучающиеся доказали, что не только знают обо всех возможностях спецавтомобиля «АЗ», но и могут использовать их на практике.

Учения проходили с участием сотрудников отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области, включая кинолога с собакой.