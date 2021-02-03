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Общество

Требование о переводе 30% работников на дистанционку в Псковской области отменят

Требование о переводе 30% работников на дистанционку в Псковской области отменят. Об этом на заседании оперштаба 3 февраля заявил губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона также отметил, что нельзя «сломя голову снимать действующие ограничения». «При всех существующих благоприятных факторах мы должны действовать системно, взвешенно, полагаясь на наработанный опыт. В прошлый раз на выходе с пика заболевания мы снимали ограничения поэтапно, чтобы не допустить резкого увеличения статистики.  В этот раз будем действовать аналогичным образом. Начать следует со смягчения тех мер, которые оказывают наибольшее негативное влияние на состояние экономики. Прежде всего, это касается требования для работодателей о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим», - сказал Михаил Ведерников,

По его словам, это требование для многих это стало «настоящим вызовом», поэтому эту меру имеет смысл перевести в разряд рекомендаций. 

 

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