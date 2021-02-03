В Псковской области ослабят режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет

15:13, 03 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области ослабят режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет, сообщил на заседании оперштаба 3 февраля губернатор Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Ещё одно ограничение, которое можно скорректировать – это самоизоляция для лиц старше 65 лет, в том числе, работающих, - отметил глава региона. -

В этой части не только старшее поколение испытывает трудности от постоянного нахождения дома, но и работодатели несут существенные финансовые издержки».