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Общество

В Псковской области ослабят режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет

В Псковской области ослабят режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет, сообщил на заседании оперштаба 3 февраля губернатор Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Ещё одно ограничение, которое можно скорректировать – это самоизоляция для лиц старше 65 лет, в том числе, работающих, - отметил глава региона. -
В этой части не только старшее поколение испытывает трудности от постоянного нахождения дома, но и работодатели несут существенные финансовые издержки».

 

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