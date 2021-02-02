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Культура

Концертные и театральные залы в Псковской области разрешат заполнять наполовину

Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра.

Заполнять наполовину разрешат концертные и театральные залы в Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Учитывая пропущенный сезон новогодних праздников, требуют внимания учреждения культуры и туристический бизнес», - подчеркнул глава региона.

Губернатор рассказал, что поступило большое количество обращений в связи с чем, заполняемость залов театров и филармонии увеличат до 50%.

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