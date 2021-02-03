Экскурсии в группах до 25 человек планируют разрешить в Псковской области

15:10, 03 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области планируют разрешить собирать экскурсионные группы до 25 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что было дано общение вернуться на этом заседании к обсуждению увеличения экскурсионных групп до 25 человек.

Кроме того, заполняемость театров и филармонии увеличат с 25 до 50%.