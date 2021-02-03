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Общество

В псковском аквапарке разрешат работу горок и аттракционов

В псковском аквапарке разрешат работу горок и аттракционов. Об этом стало известно на заседании оперштаба 3 февраля под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор отметил, что запрет на деятельность аквапарков сохраняется уже не первый месяц. «Федеральный Роспотребнадзор разработал регламент работы таких организаций в условиях противодействия коронавирусу. Предлагаю рассмотреть его применение и в Псковской области – этот бизнес и так серьёзно пострадал», - подчеркнул Михаил Ведерников.

 

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