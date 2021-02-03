1500 псковичей ждут приглашения на прививку от коронавируса

15:13, 03 февраля 2021, ПАИ

1500 псковичей ждут приглашения на прививку от коронавируса, сообщил на заседании оперштаба 3 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Чтобы ускорить выход из режима ограничений, сейчас мы должны сделать всё возможное для прохождения массовой вакцинации от коронавируса», - подчеркнул Михаил Ведерников. Он напомнил, что с прошлой недели в Псковской области действуют 23 прививочных пункта.

«К настоящему времени 3260 человек поставили первую прививку, и лист ожидания составляет ещё порядка полутора тысяч желающих только в Пскове. Это не самые высокие темпы по сравнению с общероссийскими показателями», - констатировал глава региона.