В четырёх районах Псковской области вакцинация от коронавируса так и не началась

15:13, 03 февраля 2021, ПАИ

Вакцинация от коронавиурса так и не началась в четырёх районах Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В некоторых районных больницах и филиалах, куда были доставлены препараты, вакцинация не стартовала», - подчеркнул губернатор, отмечая при этом Опочку, Дно, Идрицу и Струги Красные.

Глава региона обратился к первому вице-губернатору региона Вере Емельяновой с просьбой обратить внимание на эту проблему и доложить о её решении.

«Даю Вам прямое персональное поручение сделать всё необходимое, чтобы выровнять ситуацию до конца недели, - отметил Михаил Ведерников, добавив, что проблема не в количестве желающих и доступности записи».