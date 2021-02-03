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Общество

На 20% снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями в Псковской области

В Псковской области на 20% снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Нестерук отметил, что на прошлой неделе было зарегистрировано 589 новых случаев заболеваемости внебольничной пневмонией.

«Это на 153 случая меньше, чем на предыдущей неделе, - рассказал главный санитарный врач. – За неделю уровень заболеваемости снизился на 20,3%».

Кроме того, в регионе зарегистрировано 222 случая внебольничной пневмонии, возбудителем которой был коронавирус.

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