0
16:06
Надежда Рагозина объяснила причину высокой смертности псковичей от коронавируса
16:02
В Псковской области будут госпитализировать всех граждан с COVID-19 из группы риска
15:40
248 случаев завоза коронавируса установлено в Псковской области
15:14
Антиковидные меры в Псковской области продлят до 16 февраля
15:13
В четырёх районах Псковской области вакцинация от коронавируса так и не началась
15:10
Экскурсии в группах до 25 человек планируют разрешить в Псковской области
15:07
Смертность от коронавируса будет расти некоторое время – Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Реже всего коронавирусом в Псковской области болеют дети

Реже всего коронавирусом в Псковской области болеют дети, сообщил на заседании оперштаба 3 февраля главный санитарный врач региона Александр Нестерук. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Заболеваемость детей невысокая - в 3-4 раза меньше уровня, которое они занимают в возрастной структуре населения. Среди молодых людей от 18 до 29 лет заболели всего 164 человека. Показатель заболеваемости среди молодых людей снизился в 1,5 раза за две недели», - уточнил специалист.

По его словам, в 1,6 раза сократилось число заболевших среди псковичей 30-40 лет. Срели граждан 50-64 лет заболевамость также снизилась в 1,6 раза, псковичи старше 65 лет также стали заболевать в 1,5 раза меньше. 

Александр Нестерук отметил, что чаще всего коронавирусом в регионе заболевают люди трудоспособного возраста и пенсионеры. В связи с этим губернатор Михаид Ведерников призвал пенсионеров и работающих псковичей быть особенно внимательными к своему здоровью. Отмечается также большой процент бытового заражения, поэтому соблюдать дистанцию и носить маски необходимо обязательно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Похожа ли ваша жизнь на День сурка?

Проголосовать >>>

Надежда Рагозина объяснила причину высокой смертности псковичей от коронавируса
03 февраля 2021
Надежда Рагозина объяснила причину высокой смертности псковичей от коронавируса
В Псковской области будут госпитализировать всех граждан с COVID-19 из группы риска
03 февраля 2021
В Псковской области будут госпитализировать всех граждан с COVID-19 из группы риска
248 случаев завоза коронавируса установлено в Псковской области
03 февраля 2021
248 случаев завоза коронавируса установлено в Псковской области
Антиковидные меры в Псковской области продлят до 16 февраля
03 февраля 2021
Антиковидные меры в Псковской области продлят до 16 февраля
В четырёх районах Псковской области вакцинация от коронавируса так и не началась
03 февраля 2021
В четырёх районах Псковской области вакцинация от коронавируса так и не началась
Экскурсии в группах до 25 человек планируют разрешить в Псковской области
03 февраля 2021
Экскурсии в группах до 25 человек планируют разрешить в Псковской области
Смертность от коронавируса будет расти некоторое время – Михаил Ведерников
03 февраля 2021
Смертность от коронавируса будет расти некоторое время – Михаил Ведерников
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19
03 февраля 2021
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19

Идет загрузка...