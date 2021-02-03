Реже всего коронавирусом в Псковской области болеют дети

15:38, 03 февраля 2021, ПАИ

Реже всего коронавирусом в Псковской области болеют дети, сообщил на заседании оперштаба 3 февраля главный санитарный врач региона Александр Нестерук. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Заболеваемость детей невысокая - в 3-4 раза меньше уровня, которое они занимают в возрастной структуре населения. Среди молодых людей от 18 до 29 лет заболели всего 164 человека. Показатель заболеваемости среди молодых людей снизился в 1,5 раза за две недели», - уточнил специалист.

По его словам, в 1,6 раза сократилось число заболевших среди псковичей 30-40 лет. Срели граждан 50-64 лет заболевамость также снизилась в 1,6 раза, псковичи старше 65 лет также стали заболевать в 1,5 раза меньше.

Александр Нестерук отметил, что чаще всего коронавирусом в регионе заболевают люди трудоспособного возраста и пенсионеры. В связи с этим губернатор Михаид Ведерников призвал пенсионеров и работающих псковичей быть особенно внимательными к своему здоровью. Отмечается также большой процент бытового заражения, поэтому соблюдать дистанцию и носить маски необходимо обязательно.