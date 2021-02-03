Ситуацию с коронавирусом в Псковской области нужно оценивать двояко — Александр Нестерук

15:51, 03 февраля 2021, ПАИ

Ситуацию с коронавирусом в Псковской области следует оценивать двояко. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперштаба 3 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук отметил, что, с одной стороны, наблюдается устойчивое снижение уровня заболеваемости – в 2-3 раза на протяжении 5 недель. «С другой стороны, в относительных цифрах по заболеваемости, высокий уровень – Псковская область занимает 11-е место среди всех субъектов в РФ», - пояснил специалист.

Также он отметил, что регион периодически попадает в пятерку по заболеваемости по ежедневным отчетам. При этом Александр Нестерук считает возможным отменить или ослабить ряд ограничений.