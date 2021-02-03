8 февраля Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией

16:33, 03 февраля 2021, ПАИ

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился возобновить железнодорожное сообщение с Белоруссией, увеличить число авиарейсов в Минск и возобновить авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, пишет «Интерфакс».

С 8 февраля на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

С 8 февраля на взаимной основе увеличится количество регулярных авиарейсов Москва — Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновится на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

С 8 февраля также будет увеличено на взаимной основе количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва — Бишкек с одного рейса в неделю до трех рейсов в неделю.

Принято решение возобновить с 15 февраля на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва — Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва — Ереван, четыре рейса в неделю).