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Общество

Пандусы появятся на вантовом мосту в Великих Луках

На вантовом мосту в Великих Луках появятся пандусы. Такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан 3 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

К губернатору обратилась жительница Великих Лук, мать ребёнка-инвалида. Она попросила установить пандусы на пешеходных мостах через реку Ловать — вантовом мосту и мосту через плотину.

Глава региона поручил оборудовать пандусами вантовый мост в этом году, а в следующем – установить пандус на пешеходном мосту через плотину.

Работы будут проводиться за счет субсидии из областного бюджета в рамках госпрограммы «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения».

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