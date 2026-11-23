Две-три чашки натурального кофе в день могут снизить риск цирроза печени

09:24, 23 ноября 2026, ПАИ

Умеренное употребление натурального кофе может быть связано с меньшим риском развития цирроза печени. К такому выводу пришли учёные, изучив данные более 14 тысяч человек в возрасте от 45 до 65 лет, имеющих заболевания печени, пишет 1obl.ru.

Согласно результатам исследования, у любителей кофе цирроз диагностировали на 21 % реже. При употреблении двух чашек напитка в день риск был ниже на 44 %, а трёх – на 57 %.

При этом речь идёт именно о натуральном кофе. Исследователи также подчёркивают, что увеличивать количество напитка без меры не стоит: избыток кофе может навредить здоровью.

Кроме того, при некоторых заболеваниях печени кофе может быть противопоказан или нежелателен. Поэтому важно учитывать индивидуальные особенности организма и не забывать о других привычках, влияющих на состояние печени.